BMW 1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 120 тыс. км

Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Красный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Лилия

Телефон:

Описание

Продам машинку выходного дня. Чистый Немец. Турбо дизель. Едит Будь-Здоров ! Солярку нюхает. Состояние идеал, для её лет. Всё работает на отлично. Автомат 7 передач. Динамика, качество, комфорт на высоте. Два оригинальных ключа, и много-много всего оригинального. Безпроблемное Авто. Возможны варианты Авто-Обмена с доплатой в любую сторону. Возможен торг хорошему человеку, но с деньгами у капота.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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