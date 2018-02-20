BMW 1 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 2

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 120 тыс. км Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Красный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Лилия Телефон:

Описание

Продам машинку выходного дня. Чистый Немец. Турбо дизель. Едит Будь-Здоров ! Солярку нюхает. Состояние идеал, для её лет. Всё работает на отлично. Автомат 7 передач. Динамика, качество, комфорт на высоте. Два оригинальных ключа, и много-много всего оригинального. Безпроблемное Авто. Возможны варианты Авто-Обмена с доплатой в любую сторону. Возможен торг хорошему человеку, но с деньгами у капота.