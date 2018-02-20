BMW 1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 120 тыс. км
Цена: 575 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Красный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Лилия
Описание
Продам машинку выходного дня. Чистый Немец. Турбо дизель. Едит Будь-Здоров ! Солярку нюхает. Состояние идеал, для её лет. Всё работает на отлично. Автомат 7 передач. Динамика, качество, комфорт на высоте. Два оригинальных ключа, и много-много всего оригинального. Безпроблемное Авто. Возможны варианты Авто-Обмена с доплатой в любую сторону. Возможен торг хорошему человеку, но с деньгами у капота.
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