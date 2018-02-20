BMW 1 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 170 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Черный Информация о владельце Город: Армавир, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Продам BMW 1 м пакет самая полная комплектация в хорошем состоянии без ДТП и шпаклевки!,машиной владею полтора года по технической части все отлично, было сделано много вложений около 100 т. Было заменено все необходимое и все болячки. Расход по городу 10 л и очень маленький налог 3700. Машина как на фото без фотошопа! Интересен обмен на ваз и мотоцикл спорт с вашей доплатой.

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