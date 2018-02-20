BMW 1

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Армавир, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Продам BMW 1 м пакет самая полная комплектация в хорошем состоянии без ДТП и шпаклевки!,машиной владею полтора года по технической части все отлично, было сделано много вложений около 100 т. Было заменено все необходимое и все болячки. Расход по городу 10 л и очень маленький налог 3700. Машина как на фото без фотошопа! Интересен обмен на ваз и мотоцикл спорт с вашей доплатой.
.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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