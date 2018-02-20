BMW 1
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Армавир, Краснодарский край
Имя: Сергей
Описание
Продам BMW 1 м пакет самая полная комплектация в хорошем состоянии без ДТП и шпаклевки!,машиной владею полтора года по технической части все отлично, было сделано много вложений около 100 т. Было заменено все необходимое и все болячки. Расход по городу 10 л и очень маленький налог 3700. Машина как на фото без фотошопа! Интересен обмен на ваз и мотоцикл спорт с вашей доплатой.
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