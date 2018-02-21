BMW 1 Дата публикации: 21.02.18 Просмотров объявления: 57 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 115 тыс. км Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль BMW 120i в хорошем состоянии в хорошей комплектации:

-ксенон

-датчик дождя

-датчик скорости

-датчик света

-парктронник

-хорошая музыка

-мультируль

-спортивные сидения с подогревом и подкачкой боковой поддержки плюс регулировка подколенников и куча других регулировок для отличной и комфортной езды.

Салон комбинированная кожа в строгом стиле, ухожен ,я- не курящий. Приятная подсветка ручек автомобиля, штатная сигнализация с датчиками движения.