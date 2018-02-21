BMW 1
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 115 тыс. км
Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам отличный автомобиль BMW 120i в хорошем состоянии в хорошей комплектации:
-ксенон
-датчик дождя
-датчик скорости
-датчик света
-парктронник
-хорошая музыка
-мультируль
-спортивные сидения с подогревом и подкачкой боковой поддержки плюс регулировка подколенников и куча других регулировок для отличной и комфортной езды.
Салон комбинированная кожа в строгом стиле, ухожен ,я- не курящий. Приятная подсветка ручек автомобиля, штатная сигнализация с датчиками движения.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.