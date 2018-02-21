BMW 1

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 115 тыс. км

Цена: 550 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам отличный автомобиль BMW 120i в хорошем состоянии в хорошей комплектации:
-ксенон
-датчик дождя
-датчик скорости
-датчик света
-парктронник
-хорошая музыка
-мультируль
-спортивные сидения с подогревом и подкачкой боковой поддержки плюс регулировка подколенников и куча других регулировок для отличной и комфортной езды.
Салон комбинированная кожа в строгом стиле, ухожен ,я- не курящий. Приятная подсветка ручек автомобиля, штатная сигнализация с датчиками движения.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже BMW 1

BMW 1

Подержанная, пробег 13 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1270 тыс. руб.

BMW 1

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

Авто, похожие на BMW 1

Toyota MR-S

Подержанная, пробег 115 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

445 тыс. руб.

Audi A5

Подержанная, пробег 84 тыс. км.
Краснодарский край, Тамань

600 тыс. руб.

BMW 1

Подержанная, пробег 91 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

530 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале