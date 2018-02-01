BMW 1

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 128,2 тыс. км

Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Сборка Германия. ПТС оригинал 2010 г. в дальше краснодарского края машина не ездила. Состояние отличное! Пробег родной. Отличный мотор 2 литра неприхотливый (не сравнивать с 1.6) У машины отличная динамика. Едет очень хорошо. Коробка автомат 6 ступенчатый. Работает идеально в любых режимах. Масло недавно поменяно полностью. Ходовая часть в отличном состоянии. Машину обслуживали по регламенту.
На ходу тихая приятная и очень комфортная. Абсолютно новая резина R-16 оригинальные диски BMW. Салон чистый аккуратный без дырок не прокуренный!Машина в ДТП не участвовала. Стекла все родные и лобовое без сколов и трещин.
Аккуратная эксплуатация. Отличный внешний вид полировки не требует. Конечно есть мелкие скольчики на бампере и капоте. Ничего критичного! Машина не в залоге не в кредите без штрафов. Любые проверки. Вин код по запросу. В комплектации есть всё необходимое для комфортной езды. И всё работает. Реальному покупателю разумный торг. Обмен возможен на авто дешевле. Звоните на СМС не отвечаю. Осмотр г Краснодар ул. Московская.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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