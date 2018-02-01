BMW 1
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 128,2 тыс. км
Цена: 520 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Сборка Германия. ПТС оригинал 2010 г. в дальше краснодарского края машина не ездила. Состояние отличное! Пробег родной. Отличный мотор 2 литра неприхотливый (не сравнивать с 1.6) У машины отличная динамика. Едет очень хорошо. Коробка автомат 6 ступенчатый. Работает идеально в любых режимах. Масло недавно поменяно полностью. Ходовая часть в отличном состоянии. Машину обслуживали по регламенту.
На ходу тихая приятная и очень комфортная. Абсолютно новая резина R-16 оригинальные диски BMW. Салон чистый аккуратный без дырок не прокуренный!Машина в ДТП не участвовала. Стекла все родные и лобовое без сколов и трещин.
Аккуратная эксплуатация. Отличный внешний вид полировки не требует. Конечно есть мелкие скольчики на бампере и капоте. Ничего критичного! Машина не в залоге не в кредите без штрафов. Любые проверки. Вин код по запросу. В комплектации есть всё необходимое для комфортной езды. И всё работает. Реальному покупателю разумный торг. Обмен возможен на авто дешевле. Звоните на СМС не отвечаю. Осмотр г Краснодар ул. Московская.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.