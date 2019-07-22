BAW Fenix Дата публикации: 22.07.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 200 тыс. км Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 3 см³ Руль: левый Вид кузова: Фургон Цвет: Синий Информация о владельце Город: Кореновск, Краснодарский край Имя: виктор Телефон:

Описание

Продаю Baw Fenix, категория В. Состояние хорошее, сел и поехал. Тент + внутри обшито фанерой 10мм. Размер кузова : Длина 4м, высота 2,05м, ширина 2м. Торг или обмен уместен. Срочно! Звоните, на сообщения могу не ответить! Есть Спальное место