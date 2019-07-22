BAW Fenix

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 3 см³

Руль: левый

Вид кузова: Фургон

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Кореновск, Краснодарский край

Имя: виктор

Телефон:

Описание

Продаю Baw Fenix, категория В. Состояние хорошее, сел и поехал. Тент + внутри обшито фанерой 10мм. Размер кузова : Длина 4м, высота 2,05м, ширина 2м. Торг или обмен уместен. Срочно! Звоните, на сообщения могу не ответить! Есть Спальное место

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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