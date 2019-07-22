BAW Fenix
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 330 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 3 см³
Руль: левый
Вид кузова: Фургон
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Кореновск, Краснодарский край
Имя: виктор
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Описание
Продаю Baw Fenix, категория В. Состояние хорошее, сел и поехал. Тент + внутри обшито фанерой 10мм. Размер кузова : Длина 4м, высота 2,05м, ширина 2м. Торг или обмен уместен. Срочно! Звоните, на сообщения могу не ответить! Есть Спальное место
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