BAW Fenix
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 310 тыс. км
Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 170 см³
Руль: левый
Вид кузова: Хэтчбек
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: данил
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Описание
продаю БМВ 525Д дизель 2002г.в ( турбировоный) 2 литровый 170 л.с в отличном тех состояние 2 й хозяин . Пробег 31000 к.м. ТОРГ У КАПОТА
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