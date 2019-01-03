BAW Fenix

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 310 тыс. км

Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 170 см³

Руль: левый

Вид кузова: Хэтчбек

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: данил

Телефон:

Описание

продаю БМВ 525Д дизель 2002г.в ( турбировоный) 2 литровый 170 л.с в отличном тех состояние 2 й хозяин . Пробег 31000 к.м. ТОРГ У КАПОТА

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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