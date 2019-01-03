BAW Fenix Дата публикации: 3.01.19 Просмотров объявления: 11

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 310 тыс. км Цена: 350 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 170 см³ Руль: левый Вид кузова: Хэтчбек Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: данил Телефон:

Описание

продаю БМВ 525Д дизель 2002г.в ( турбировоный) 2 литровый 170 л.с в отличном тех состояние 2 й хозяин . Пробег 31000 к.м. ТОРГ У КАПОТА