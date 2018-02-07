Audi TT

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Купе

Цвет: Серебряный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Все ТО сделано. Салон отличный, двигатель компрессия 13 во всех цилиндрах. Ходовая в отличном состоянии, простая, легко ремонтируется. Передний бампер требует ремонта.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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