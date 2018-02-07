Audi TT
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Купе
Цвет: Серебряный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Все ТО сделано. Салон отличный, двигатель компрессия 13 во всех цилиндрах. Ходовая в отличном состоянии, простая, легко ремонтируется. Передний бампер требует ремонта.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.