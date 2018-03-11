Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 27,5 тыс. км
Цена: 3500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Евгения
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Описание
Продаю личный автомобиль, единственный владелец, город Краснодар, торг.
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