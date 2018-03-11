Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 27,5 тыс. км

Цена: 3500 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Евгения

Телефон:

Описание

Продаю личный автомобиль, единственный владелец, город Краснодар, торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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