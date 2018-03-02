Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 32 тыс. км
Цена: 3390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Никита
Описание
Авто мечты! Отличное состояние! Идеально подходит для деловых людей. Полный привод QUATTRO, дизель, экономичный. Аллюминиевый кузов. Кожаный салон и руль с подогревом. Комфортные сидения с электрорегулировкой. Комфортный подлокотник. Камера заднего вида. Дверца багажника с электроприводом. Система парктроников по кругу. Летняя резина Bridgestone R18 255x60. Сентябрь 2016 г. Авто на гарантии до 09.2020 г. Собственник. Торг. Продажа в связи с необходимостью денег для бизнес-идей.
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