Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2016

Пробег: 32 тыс. км

Цена: 3390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Никита

Телефон:

Описание

Авто мечты! Отличное состояние! Идеально подходит для деловых людей. Полный привод QUATTRO, дизель, экономичный. Аллюминиевый кузов. Кожаный салон и руль с подогревом. Комфортные сидения с электрорегулировкой. Комфортный подлокотник. Камера заднего вида. Дверца багажника с электроприводом. Система парктроников по кругу. Летняя резина Bridgestone R18 255x60. Сентябрь 2016 г. Авто на гарантии до 09.2020 г. Собственник. Торг. Продажа в связи с необходимостью денег для бизнес-идей.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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