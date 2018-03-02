Audi Q7 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 32 тыс. км Цена: 3390 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Никита Телефон:

Описание

Авто мечты! Отличное состояние! Идеально подходит для деловых людей. Полный привод QUATTRO, дизель, экономичный. Аллюминиевый кузов. Кожаный салон и руль с подогревом. Комфортные сидения с электрорегулировкой. Комфортный подлокотник. Камера заднего вида. Дверца багажника с электроприводом. Система парктроников по кругу. Летняя резина Bridgestone R18 255x60. Сентябрь 2016 г. Авто на гарантии до 09.2020 г. Собственник. Торг. Продажа в связи с необходимостью денег для бизнес-идей.