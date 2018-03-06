Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 62 тыс. км
Цена: 2350 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Глеб
Описание
Автомобиль в идеальном состоянии. Я первый хозяин, автомобиль куплен у дилера в автосалона КлючАвто в г. Сочи. Машина куплена в августе 2015 г. Отличная комплектация: темный комбинированный салон, кожа+алькантара, темный потолок. Сиденья с электрорегулировками, камера заднего вида, ТВ и навигация, четырехзонный климат-контроль и много другое. Два комплекта резины на дисках.
А также премиальная аудиосистема Bang &Olufsen. Отличный, комфортный и надежный автомобиль. Полностью в родной краске, никаких подвохов. Передняя часть (частично), пороги, края дверей и хват ручек открывания дверей затянуты прозрачной бронепленкой. Пожалуйста, не звоните с предложениями обмена на ангары, земельные участки и прочую ерунду.
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