Audi Q7 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 62 тыс. км Цена: 2350 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Глеб Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. Я первый хозяин, автомобиль куплен у дилера в автосалона КлючАвто в г. Сочи. Машина куплена в августе 2015 г. Отличная комплектация: темный комбинированный салон, кожа+алькантара, темный потолок. Сиденья с электрорегулировками, камера заднего вида, ТВ и навигация, четырехзонный климат-контроль и много другое. Два комплекта резины на дисках.

А также премиальная аудиосистема Bang &Olufsen. Отличный, комфортный и надежный автомобиль. Полностью в родной краске, никаких подвохов. Передняя часть (частично), пороги, края дверей и хват ручек открывания дверей затянуты прозрачной бронепленкой. Пожалуйста, не звоните с предложениями обмена на ангары, земельные участки и прочую ерунду.