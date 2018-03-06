Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 62 тыс. км

Цена: 2350 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Глеб

Телефон:

Описание

Автомобиль в идеальном состоянии. Я первый хозяин, автомобиль куплен у дилера в автосалона КлючАвто в г. Сочи. Машина куплена в августе 2015 г. Отличная комплектация: темный комбинированный салон, кожа+алькантара, темный потолок. Сиденья с электрорегулировками, камера заднего вида, ТВ и навигация, четырехзонный климат-контроль и много другое. Два комплекта резины на дисках.
А также премиальная аудиосистема Bang &Olufsen. Отличный, комфортный и надежный автомобиль. Полностью в родной краске, никаких подвохов. Передняя часть (частично), пороги, края дверей и хват ручек открывания дверей затянуты прозрачной бронепленкой. Пожалуйста, не звоните с предложениями обмена на ангары, земельные участки и прочую ерунду.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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