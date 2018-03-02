Audi Q7 Дата публикации: 13.03.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 167 тыс. км Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии. Не бился, не красился, без единого ДТП по базе ГИБДД. Машина аккуратно эксплуатировалась. Торг присутствует. Возможен адекватный обмен. На обмен цена другая.