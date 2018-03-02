Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 167 тыс. км

Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в хорошем техническом состоянии. Не бился, не красился, без единого ДТП по базе ГИБДД. Машина аккуратно эксплуатировалась. Торг присутствует. Возможен адекватный обмен. На обмен цена другая.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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