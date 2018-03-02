Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 167 тыс. км
Цена: 599 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в хорошем техническом состоянии. Не бился, не красился, без единого ДТП по базе ГИБДД. Машина аккуратно эксплуатировалась. Торг присутствует. Возможен адекватный обмен. На обмен цена другая.
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