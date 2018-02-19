Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 2090 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Антон

Телефон:

Описание

Выставочный экземпляр! На Россию такие не поставлялись! Авто в супер мега максимальной комплектации audi- exclusive! 7 мест! Есть абсолютно все доступные опции для этой модели, кроме вентиляции сидений и электро- привода рулевой колонки. Вся история обслуживания в электронной сервисной книге!(как Российская, так и немецкая)
Только дилерское обслуживание.
Стоимость некоторых опций:
- акустика HI END Bang Olufsen 1 кВт 4 00 т. р.
- полная отделка кожей с контрастной строчкой( панель, двери, торпеда) 1 80 т. р.
- отделка потолка алькантара 1 50 т. р.
- панорамная крыша 1 20 т. р.
- диски R2 1 audi- exclusive с расширителями арок 4 50 т. р.
- система мониторов сзади 1 80 т. р.
и т. д. и т. п. активный круиз, помощь в перестроении, встроенный телефон, Webasto с пультом и еще много- много чего.
Цена заказа авто 1 45 т. евро. Авто пригнан на заказ из Германии в ноябре 2 01 3 года с пробегом 5 0 т. км( реальным)
Есть все немецкие документы! Бриф, СОР, страховки и т. д. Немецкая сервисная!
1 хозяин. птс оригинал. в ПТС 2 01 0 год. эксплуатация только олимпийские дороги Сочи, хранение на крытом паркинге.
Состояние отличное. Из недочетов: замена резины 2 шт, ремонт дисков ( бордюрные царапины) Если сам не устраню, сделаю скидку на это. Продается со слезами на глазах исключительно из за потребности в расширении жил. площади и исключительно фанату марки AUDI! Таких авто в России не больше 5 шт. По телефону торга нет! Спасибо всем кто дочитал).

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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