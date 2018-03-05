Audi Q7 Дата публикации: 5.03.18 Просмотров объявления: 44 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 129 тыс. км Цена: 2490 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 5900 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В автомобиле все заводское, ничего не дорабатывалось и не переделывалось. ТО каждые 10 000 км.

Пневмоподвеска, керамические тормоза, вебасто, бесключевой доступ, кнопка пуска двиг., панорама, память сиденья водителя, кнопка откр/закрывание багажника, музыка Bang & Olufsen, TV, DVD, экраны в подголовниках, 4-зонный климат, подогрев перед. и зад. сидений, вентиляция перед. сидений, бак 100 литров, двойные стекла, состояние отличное, пробег реальный, все чеки на ТО, шины зима

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