Audi Q7
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2011
Пробег: 129 тыс. км
Цена: 2490 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 5900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
В автомобиле все заводское, ничего не дорабатывалось и не переделывалось. ТО каждые 10 000 км.
Пневмоподвеска, керамические тормоза, вебасто, бесключевой доступ, кнопка пуска двиг., панорама, память сиденья водителя, кнопка откр/закрывание багажника, музыка Bang & Olufsen, TV, DVD, экраны в подголовниках, 4-зонный климат, подогрев перед. и зад. сидений, вентиляция перед. сидений, бак 100 литров, двойные стекла, состояние отличное, пробег реальный, все чеки на ТО, шины зима
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Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.