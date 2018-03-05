Audi Q7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 129 тыс. км

Цена: 2490 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 5900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Белый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

В автомобиле все заводское, ничего не дорабатывалось и не переделывалось. ТО каждые 10 000 км.
Пневмоподвеска, керамические тормоза, вебасто, бесключевой доступ, кнопка пуска двиг., панорама, память сиденья водителя, кнопка откр/закрывание багажника, музыка Bang & Olufsen, TV, DVD, экраны в подголовниках, 4-зонный климат, подогрев перед. и зад. сидений, вентиляция перед. сидений, бак 100 литров, двойные стекла, состояние отличное, пробег реальный, все чеки на ТО, шины зима
Звоните. Перекупщикам заранее спасибо. Не тратьте ваше драгоценное время.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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