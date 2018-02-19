Audi Q7
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 112 тыс. км
Цена: 1920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Один владелец юр. лицо , обслуживание только у официального дилера. Авто в отличном состоянии в 2017 году был полностью заменен ГРМ, рулевая рейка, помпа, АКБ. Реальному покупателю при осмотре разумный торг.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.