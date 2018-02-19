Audi Q7 Дата публикации: 19.02.18 Просмотров объявления: 68 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 112 тыс. км Цена: 1920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: дизель Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один владелец юр. лицо , обслуживание только у официального дилера. Авто в отличном состоянии в 2017 году был полностью заменен ГРМ, рулевая рейка, помпа, АКБ. Реальному покупателю при осмотре разумный торг.