Audi Q7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 112 тыс. км

Цена: 1920 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Один владелец юр. лицо , обслуживание только у официального дилера. Авто в отличном состоянии в 2017 году был полностью заменен ГРМ, рулевая рейка, помпа, АКБ. Реальному покупателю при осмотре разумный торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi Q7

Audi Q7

Подержанная, пробег 152,547 тыс. км.
Ставропольский край, Минеральные Воды

710 тыс. руб.

Audi Q7

Подержанная, пробег 117 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

825 тыс. руб.

Audi Q7

Подержанная, пробег 41 тыс. км.
Ставропольский край, Ставрополь

3700 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi Q7

Audi Q5

Подержанная, пробег 25,885 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

2050 тыс. руб.

Cadillac SRX

Подержанная, пробег 14,127 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1900 тыс. руб.

Hyundai Santa Fe

Подержанная, пробег 44 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

1650 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале