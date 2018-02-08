Audi Q7
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 139 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Коричневый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Ку7 в Идеальном Состояние 100%. Третий хозяин. Цвет авто очень редкий и красивый серо- коричневый металлик. Пробег родной, можно проверить. Расход 10-14 л. Соответствует состоянию внешнему и внутреннему. Весь в заводской краске. Ни одного ДТП. Полный рестайлинг. Расширители арок, пороги. Панорама, Вебасто, Ксенон два этажа. Выхлоп удивит любого. Колеса r20 зима и лето почти новая. АКПП, ДВС, Пневма в идеале 100%. Масло от замены до замены 100%. Масла поменяны в ДВС и АКПП. Я собственник авто оформлен на меня. Номер в подарок. Ангары не нужны!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.