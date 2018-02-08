Audi Q7

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 139 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Коричневый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Ку7 в Идеальном Состояние 100%. Третий хозяин. Цвет авто очень редкий и красивый серо- коричневый металлик. Пробег родной, можно проверить. Расход 10-14 л. Соответствует состоянию внешнему и внутреннему. Весь в заводской краске. Ни одного ДТП. Полный рестайлинг. Расширители арок, пороги. Панорама, Вебасто, Ксенон два этажа. Выхлоп удивит любого. Колеса r20 зима и лето почти новая. АКПП, ДВС, Пневма в идеале 100%. Масло от замены до замены 100%. Масла поменяны в ДВС и АКПП. Я собственник авто оформлен на меня. Номер в подарок. Ангары не нужны!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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