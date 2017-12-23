Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 770 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Андрей

Телефон:

Описание

Машина в отличном состоянии, ухожена и обслужена! Вложений не требует. Хорошая комплектация: безключевой доступ, камера заднего вида, багажник с электроприводом, климат, круиз, подогревы всех сидений, шторки, заводской ксенон, музыка Bose. Мотор без нареканий, работает как часы. Коробка не пинает, не толкает.
Ходовая не стучит. Ошибок никаких нет. За машиной следили, обслуживали вовремя, все что нужно было менять - меняли. Кузов без косяков. В общем хороший Q7, сел и поехал.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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