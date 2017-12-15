Audi Q7 Дата публикации: 9.01.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 150 тыс. км Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Крымск, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Вся электроника работает, двигатель после кап. ремонта. ходовая вся новая. Коробка не пинается, не дергается. Заводская (R20) резина (новая). Вложений не требует. Сел и поехал. Обмен на более дешевую(с доплатой с вашей стороны). Торг!