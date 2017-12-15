Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 150 тыс. км
Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Крымск, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
В отличном состоянии. Вся электроника работает, двигатель после кап. ремонта. ходовая вся новая. Коробка не пинается, не дергается. Заводская (R20) резина (новая). Вложений не требует. Сел и поехал. Обмен на более дешевую(с доплатой с вашей стороны). Торг!
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.
Нашли ошибку? Ctrl + Enter