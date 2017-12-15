Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 150 тыс. км

Цена: 800 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Крымск, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

В отличном состоянии. Вся электроника работает, двигатель после кап. ремонта. ходовая вся новая. Коробка не пинается, не дергается. Заводская (R20) резина (новая). Вложений не требует. Сел и поехал. Обмен на более дешевую(с доплатой с вашей стороны). Торг!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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