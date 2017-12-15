Audi Q7 Дата публикации: 29.12.17 Просмотров объявления: 16

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 105 тыс. км Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Машина в идеале. Куплен в 2013 Без ДТП, ПТС оригинал обмен доплата в обе стороны!