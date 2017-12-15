Audi Q7
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 105 тыс. км
Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Машина в идеале. Куплен в 2013 Без ДТП, ПТС оригинал обмен доплата в обе стороны!
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