Audi Q7

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 105 тыс. км

Цена: 1650 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Машина в идеале. Куплен в 2013 Без ДТП, ПТС оригинал обмен доплата в обе стороны!

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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