Audi Q5 Дата публикации: 26.11.18 Просмотров объявления: 10

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2017 Пробег: 8,24 тыс. км Цена: 2690 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Цвет: Белый Информация о владельце Город Ставрополь, Ставропольский край Имя КЛЮЧАВТО Новые авто Телефон +7 (865) 253-33-67

Описание

Автомобиль от официального дилера Ауди Центр Ставрополь. 2018 год постановка на учет и ввод в эксплуатацию!!! Гарантия до 2022 года. Целый кузов и салон. 1 запись в ПТС. Шикарный внешний вид и комплектация. Ждем вас для осмотра и пробной поездки каждый день с 9:00 до 20:00. Возможен обмен на ваш автомобиль с пробегом и покупка в кредит.