Audi Q5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 8,24 тыс. км

Цена: 2690 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова:

Цвет: Белый

Информация о владельце

ГородСтаврополь, Ставропольский край
ИмяКЛЮЧАВТО Новые авто
Телефон+7 (865) 253-33-67

Описание

Автомобиль от официального дилера Ауди Центр Ставрополь. 2018 год постановка на учет и ввод в эксплуатацию!!! Гарантия до 2022 года. Целый кузов и салон. 1 запись в ПТС. Шикарный внешний вид и комплектация. Ждем вас для осмотра и пробной поездки каждый день с 9:00 до 20:00. Возможен обмен на ваш автомобиль с пробегом и покупка в кредит.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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