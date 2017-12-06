Audi Q5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2017
Пробег: 8,24 тыс. км
Цена: 2690 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова:
Цвет: Белый
Информация о владельце
|Город
|Ставрополь, Ставропольский край
|Имя
|Телефон
|+7 (865) 253-33-67
Описание
Автомобиль от официального дилера Ауди Центр Ставрополь. 2018 год постановка на учет и ввод в эксплуатацию!!! Гарантия до 2022 года. Целый кузов и салон. 1 запись в ПТС. Шикарный внешний вид и комплектация. Ждем вас для осмотра и пробной поездки каждый день с 9:00 до 20:00. Возможен обмен на ваш автомобиль с пробегом и покупка в кредит.
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