Audi Q5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2010
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Артем
Телефон:
Описание
Очень срочно. Цена снижена. Состояние хорошее, вложений не требует, разумный торг на месте. Перекупщиков просьба не беспокоить.
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