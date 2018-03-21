Audi Q5

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2010

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Артем

Телефон:

Описание

Очень срочно. Цена снижена. Состояние хорошее, вложений не требует, разумный торг на месте. Перекупщиков просьба не беспокоить.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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