Audi Q5 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2010 Пробег: 94 тыс. км Цена: 900 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Артем Телефон:

Описание

Очень срочно. Цена снижена. Состояние хорошее, вложений не требует, разумный торг на месте. Перекупщиков просьба не беспокоить.