Audi Q5 Дата публикации: 21.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 98 тыс. км Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Игорь Телефон:

Описание

Срочно! Автомобиль в отличном состоянии! Торг при осмотре авто. Любые проверки авто за ваш счет. Двигатель в отличном состоянии! Коробка DSG7. Ухоженный чистый салон, в машине не курили. В ДТП не участвовала. Своевременное обслуживпние, пройдено большое ТО в 60 000 км. Система помощи при спуске с горы. Фары биксенон, дневные ходовые огни, противотуманные фары, панорамная раздвижная крыша. Мультифункциональный кожаный руль, подогрев всех сидений, в том числе задних. Датчики света, дождя. Электропривод сидений. Электропривод крышки багажника. Система полного привода квадро. На авто ездит только жена с ребенком, в садик и парк. Продаю в связи с тем что покупаю дом.