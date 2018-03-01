Audi Q5
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 98 тыс. км
Цена: 1100 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Игорь
Описание
Срочно! Автомобиль в отличном состоянии! Торг при осмотре авто. Любые проверки авто за ваш счет. Двигатель в отличном состоянии! Коробка DSG7. Ухоженный чистый салон, в машине не курили. В ДТП не участвовала. Своевременное обслуживпние, пройдено большое ТО в 60 000 км. Система помощи при спуске с горы. Фары биксенон, дневные ходовые огни, противотуманные фары, панорамная раздвижная крыша. Мультифункциональный кожаный руль, подогрев всех сидений, в том числе задних. Датчики света, дождя. Электропривод сидений. Электропривод крышки багажника. Система полного привода квадро. На авто ездит только жена с ребенком, в садик и парк. Продаю в связи с тем что покупаю дом.
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