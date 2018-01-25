Audi Q5

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2017

Пробег: 1,9 тыс. км

Цена: 3470 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Внедорожник

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Новый автомобиль куплен у официального дилера Ауди, все документы и чеки в наличии, АВТО в максимальной комплектации, внутренний наружный S- line цвет серый металлик без ключевой доступ кнопка старт стоп распознавание знаков и препятствий впереди идущего автомобиля электро крышка багажника, складывающиеся зеркала, функция экстренного торможения, подогрев сидений и руля, электро регулировка руля музыка, BANG & amp; amp; OLUFSEN расширенная подсветка салона, LED освещения, расширенная доска приборов, LED фары с поворотными линзами, адаптивный круиз контроль, автоматическое переключение дальнего света, камера заднего вида, атермальный двойные стекла повышенной шумоизоляции, трёх- зонный климат контроль, NAVI TV DVD SIM интернет онлайн, сиденья повышенной комфортностью с перфорацией, виртуальная педаль открывание крышки багажника адаптивная подвеска 4 режима, восьми ступенчатая коробка автомат блютуз без проводное подключение к телефону, колеса R20. готов на любые проверки.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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