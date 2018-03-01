Audi Q3
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 94 тыс. км
Цена: 1340 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Продавец
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Описание
Комплектация внешний S-line. Кожаный салон. Отличное состояние. Без скрытых дефектов. Все ТО вовремя. Авто в родной краске. Безаварийная эксплуатация. Два комплекта резины. Лето на 18 зима на 16.
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