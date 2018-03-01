Audi Q3 Дата публикации: 17.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 94 тыс. км Цена: 1340 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Комплектация внешний S-line. Кожаный салон. Отличное состояние. Без скрытых дефектов. Все ТО вовремя. Авто в родной краске. Безаварийная эксплуатация. Два комплекта резины. Лето на 18 зима на 16.