Audi Q3

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 94 тыс. км

Цена: 1340 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Комплектация внешний S-line. Кожаный салон. Отличное состояние. Без скрытых дефектов. Все ТО вовремя. Авто в родной краске. Безаварийная эксплуатация. Два комплекта резины. Лето на 18 зима на 16.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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