Audi Q3 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 64 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 27 тыс. км Цена: 1245 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1400 см³ Руль: левый Вид кузова: Внедорожник Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Идеальное состояние. Очень красивый цвет - "Слоновая кость". Машина покупалась в Краснодаре, обслуживалась в Краснодаре и живет тоже только в Краснодаре.

Машина в ДТП не учувствовала. Пробег настоящий. Мы готовы на любые проверки только у официального дилера.

Это самый надежный двигатель у Ауди Q3 и самая надежная и беспроблемная коробка передач нового поколения, потому что это уже рестайлинговая модель и двигатель 1,4 литра. На машинах до 2014 года выпуска и на автомобилях с 2-х литровым мотором ставят другую роботизированную коробку, которая очень дорогая в обслуживании и часто требует дорогостоящего ремонта.

Благодаря турбине машина очень и очень резвая, но при этом очень экономичная. По трассе расход 6-7 литров на 100 км пути, а по городу максимум 10-11 литров и зависит от стиля езды.

Машина очень маневренная и для городских условий идеальная, в салоне очень много места, а если нужно, что-то перевезти, то задние сидения складываются.

Авто очень устойчивое и дает чувство безопасности за рулем на трассе, потому что иногда даже не замечаешь, что на спидометре уже больше 140 км/ч, а по ощущениям как будто 70-80 км/ч.

Расслабиться в машине себе можно позволить, потому что эта комплектация очень богата на подушки безопасности (они есть везде).

2000 км назад сделано ТО (замена масла и фильтров) и сейчас ничего вкладывать не придется.

Машину продаем в связи с тем, что скоро строительный сезон и необходимо достраивать дом, поэтому если Вы хотите предложить обмен, то желательно на автомобиль с Вашей доплатой.

Большая просьба, если у Вас есть вопросы или предложения по обмену, то звонить по телефону. Смс читать некогда, а на сайт захожу редко и переписываться здесь не умею.