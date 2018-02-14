Audi Q3
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 27 тыс. км
Цена: 1245 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Внедорожник
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Идеальное состояние. Очень красивый цвет - "Слоновая кость". Машина покупалась в Краснодаре, обслуживалась в Краснодаре и живет тоже только в Краснодаре.
Машина в ДТП не учувствовала. Пробег настоящий. Мы готовы на любые проверки только у официального дилера.
Это самый надежный двигатель у Ауди Q3 и самая надежная и беспроблемная коробка передач нового поколения, потому что это уже рестайлинговая модель и двигатель 1,4 литра. На машинах до 2014 года выпуска и на автомобилях с 2-х литровым мотором ставят другую роботизированную коробку, которая очень дорогая в обслуживании и часто требует дорогостоящего ремонта.
Благодаря турбине машина очень и очень резвая, но при этом очень экономичная. По трассе расход 6-7 литров на 100 км пути, а по городу максимум 10-11 литров и зависит от стиля езды.
Машина очень маневренная и для городских условий идеальная, в салоне очень много места, а если нужно, что-то перевезти, то задние сидения складываются.
Авто очень устойчивое и дает чувство безопасности за рулем на трассе, потому что иногда даже не замечаешь, что на спидометре уже больше 140 км/ч, а по ощущениям как будто 70-80 км/ч.
Расслабиться в машине себе можно позволить, потому что эта комплектация очень богата на подушки безопасности (они есть везде).
2000 км назад сделано ТО (замена масла и фильтров) и сейчас ничего вкладывать не придется.
Машину продаем в связи с тем, что скоро строительный сезон и необходимо достраивать дом, поэтому если Вы хотите предложить обмен, то желательно на автомобиль с Вашей доплатой.
Большая просьба, если у Вас есть вопросы или предложения по обмену, то звонить по телефону. Смс читать некогда, а на сайт захожу редко и переписываться здесь не умею.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.