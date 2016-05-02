Audi A8

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 114,4 тыс. км

Цена: 1089 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2995 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ставрополь, Ставропольский край

Имя: gj

Телефон:

Описание

Audi A8 3.0 TFSI quattro AT L 2012 г.в., классическая 8АКПП, эл.люк, салон кожа, не курящий, бесключевой доступ и запуск с кнопки Start/Stop, камера кругового обзора, парктроник, доводчики дверей, эл. багажник, биксенон, 4х зонный климат, обогрев передних и задних сидений, круиз, мультируль, датчики света/дождя, Audi multimedia/2 SD, R19 лето+ зима на перекидку. Все т/о по регламенту. Авто в отличном состоянии. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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