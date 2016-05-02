Audi A8
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 114,4 тыс. км
Цена: 1089 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2995 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ставрополь, Ставропольский край
Имя: gj
Описание
Audi A8 3.0 TFSI quattro AT L 2012 г.в., классическая 8АКПП, эл.люк, салон кожа, не курящий, бесключевой доступ и запуск с кнопки Start/Stop, камера кругового обзора, парктроник, доводчики дверей, эл. багажник, биксенон, 4х зонный климат, обогрев передних и задних сидений, круиз, мультируль, датчики света/дождя, Audi multimedia/2 SD, R19 лето+ зима на перекидку. Все т/о по регламенту. Авто в отличном состоянии. Торг.
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