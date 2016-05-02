Audi A8 Дата публикации: 29.04.19 Просмотров объявления: 15

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2012 Пробег: 114,4 тыс. км Цена: 1089 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2995 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ставрополь, Ставропольский край Имя: gj Телефон:

Описание

Audi A8 3.0 TFSI quattro AT L 2012 г.в., классическая 8АКПП, эл.люк, салон кожа, не курящий, бесключевой доступ и запуск с кнопки Start/Stop, камера кругового обзора, парктроник, доводчики дверей, эл. багажник, биксенон, 4х зонный климат, обогрев передних и задних сидений, круиз, мультируль, датчики света/дождя, Audi multimedia/2 SD, R19 лето+ зима на перекидку. Все т/о по регламенту. Авто в отличном состоянии. Торг.