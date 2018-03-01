Audi A8 Дата публикации: 1.03.18 Просмотров объявления: 86 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 119 тыс. км Цена: 2200 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина произведена в ноябре 2013, куплена и обслуживалась у официального дилера, сервисная книжка имеется. Цвет потрясающего цвета: черный металлик с темно-зеленым зерном - в обычном свете машина черная, но стоит попасть под солнце, как цвет начинает переливаться темно-зеленым оттенком. Сиденья повышенной комфортности с множеством регулировок спереди и сзади. Вентиляция сидений также спереди и сзади. Установлена система цифрового ТВ (работает в движении). Мощный, тяговитый и безумно тихий турбированный двигатель в 290 л/с. Двигатель считается одним из самых надежных в линейке VAG и без проблем позволяет чиповаться до 400+ л/с. А на сколько она комфортна в движении… В городской суете руль легкий словно перо, а на трассе чертовски приятно наполняется тяжестью. Тормоза супер чувствительны, достаточно легкого прикосновения, и машина тормозит словно сзади раскрывается парашют. Система Start-Stop позволяет эффективно экономить топливо. Также числе опций: 4- сторонняя пневмоподвеска, доводчики дверей, электробагажник, система контроля усталости водителя, подогрев руля, DVD-чейнджер, система крепления ISOFIX, автодальний, неоновая подсветка салона.

Возможна продажа с номерами А779АА123 (+200тр), отдельно номера не продаются.

Рассмотрю варианты обмена на авто дешевле с доплатой мне.