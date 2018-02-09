Audi A8

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 295 тыс. км

Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно, без глупых вопросов, вся в родной краске- любые проверки, требует не больших вложений-ничего критичного. Последний полный рестайлинг. Таких авто в такой комплектации единицы по всей России, возможен торг, можно обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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