Audi A8
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 295 тыс. км
Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Срочно, без глупых вопросов, вся в родной краске- любые проверки, требует не больших вложений-ничего критичного. Последний полный рестайлинг. Таких авто в такой комплектации единицы по всей России, возможен торг, можно обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.