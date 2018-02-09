Audi A8 Дата публикации: 9.02.18 Просмотров объявления: 77 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 295 тыс. км Цена: 590 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Срочно, без глупых вопросов, вся в родной краске- любые проверки, требует не больших вложений-ничего критичного. Последний полный рестайлинг. Таких авто в такой комплектации единицы по всей России, возможен торг, можно обмен.