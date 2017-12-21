Audi A8
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 165 тыс. км
Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Роман
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Описание
Авто из Германии пригнан и растаможен в 2011 г. С 2011 по 2016 г в одних руках, чистый ухоженный салон, технически в отличном состоянии, полная комплектация, есть всё. Торг при осмотре.
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