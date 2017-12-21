Audi A8 Дата публикации: 16.01.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 165 тыс. км Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Роман Телефон:

Описание

Авто из Германии пригнан и растаможен в 2011 г. С 2011 по 2016 г в одних руках, чистый ухоженный салон, технически в отличном состоянии, полная комплектация, есть всё. Торг при осмотре.