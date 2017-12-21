Audi A8

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 165 тыс. км

Цена: 850 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Роман

Телефон:

Описание

Авто из Германии пригнан и растаможен в 2011 г. С 2011 по 2016 г в одних руках, чистый ухоженный салон, технически в отличном состоянии, полная комплектация, есть всё. Торг при осмотре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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