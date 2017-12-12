Audi A8

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1996

Пробег: 80 тыс. км

Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 4200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Выселки, Краснодарский край

Имя: Михаил

Телефон:

Описание

Продам Ауди в живом состоянии кватро. Не бита, не крашена, а надо бы покрасить. Салон в идеале. Многое поменяно и стоит новое. ГРМ все ролики натяжители помпа. Сальники, свечи, тормозные накладки, резина зима 80% еще. Звоните вопросы по телефону. Варианты обмена. А, и большой плюс, машина оформлена на китайца, налог платить не нужно. Все документы есть, если захотите переоформить. Осмотр в Краснодаре.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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