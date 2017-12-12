Audi A8 Дата публикации: 27.12.17 Просмотров объявления: 18

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1996 Пробег: 80 тыс. км Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 4200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Выселки, Краснодарский край Имя: Михаил Телефон:

Описание

Продам Ауди в живом состоянии кватро. Не бита, не крашена, а надо бы покрасить. Салон в идеале. Многое поменяно и стоит новое. ГРМ все ролики натяжители помпа. Сальники, свечи, тормозные накладки, резина зима 80% еще. Звоните вопросы по телефону. Варианты обмена. А, и большой плюс, машина оформлена на китайца, налог платить не нужно. Все документы есть, если захотите переоформить. Осмотр в Краснодаре.