Audi A8
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1996
Пробег: 80 тыс. км
Цена: 1150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 4200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Выселки, Краснодарский край
Имя: Михаил
Описание
Продам Ауди в живом состоянии кватро. Не бита, не крашена, а надо бы покрасить. Салон в идеале. Многое поменяно и стоит новое. ГРМ все ролики натяжители помпа. Сальники, свечи, тормозные накладки, резина зима 80% еще. Звоните вопросы по телефону. Варианты обмена. А, и большой плюс, машина оформлена на китайца, налог платить не нужно. Все документы есть, если захотите переоформить. Осмотр в Краснодаре.
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