Audi A7 Sportback Дата публикации: 18.04.19 Просмотров объявления: 14

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2013 Пробег: 185 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2773 см³ Руль: левый Вид кузова: Лифтбек Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Анастасия Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 3 зоны и больше Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Усилитель рулевого управления: электро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Парктроник Тонировка стёкол Центральный замок Электропривод зеркал

Описание

Автомобиль был куплен в КЛЮЧАВТО, по факту я второй собственник. Все родное, было повреждено левое зеркало заднего вида, при проверке через сайт гибдд все видно. Состояние салона и машины идеальное. Стоит хорошая летняя резина, есть комплект зимней. Все ТО проходили во время. 2 ключа. Торг возможен у капота. Карта "Премиум ключавто" отдам в подарок(действительна до 14.01.2021г.) Цена с номерами 1 400 000