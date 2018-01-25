Audi A6 Allroad quattro
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2001
Пробег: 280 тыс. км
Цена: 230 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебристый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: кассетная магнитола
Отделка салона: комбинированная
Подушки безопасности: фронтальные и боковые
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Усилитель рулевого управления: гидро
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Центральный замок
Электропривод зеркал
Описание
v
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.