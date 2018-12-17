Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2004

Пробег: 263 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебристый

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Геннадий

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Подушки безопасности: фронтальные и боковые

Регулировка положения руля: две плоскости

Усилитель рулевого управления: гидро

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Центральный замок

Описание

Автомобиль в отличном состоянии.Один хозяин, оригинальный ПТС ,не битая,не крашенная ,своевременное ТО ,комплект резины, комплект ключей зажигания ,салон -комбинированная кожа,подогрев сидений ,климат двух зонный,бережная эксплуатация

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A6

Audi A6

Подержанная, пробег 135,614 тыс. км.
Ростовская область, Ростов-на-Дону

1900 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 151,805 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

455 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 163,352 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

700 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A6

Toyota Corolla

Подержанная, пробег 103,176 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

460 тыс. руб.

Nissan Almera

Подержанная, пробег 81 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

420 тыс. руб.

Skoda Octavia

Подержанная, пробег 196,793 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

410 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале