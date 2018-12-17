Audi A6 Дата публикации: 27.12.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2004 Пробег: 263 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебристый Информация о владельце Город: Гулькевичи, Краснодарский край Имя: Геннадий Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Подушки безопасности: фронтальные и боковые Регулировка положения руля: две плоскости Усилитель рулевого управления: гидро Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Центральный замок

Описание

Автомобиль в отличном состоянии.Один хозяин, оригинальный ПТС ,не битая,не крашенная ,своевременное ТО ,комплект резины, комплект ключей зажигания ,салон -комбинированная кожа,подогрев сидений ,климат двух зонный,бережная эксплуатация