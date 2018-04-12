Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2002
Пробег: 200 тыс. км
Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 30 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Апшеронск, Краснодарский край
Имя: ардаш
Телефон:
Описание
машина в хорошем состоянии сел и поехал, все доп вопросы задавайте по телефону, возможен обмен на фольцваген туарег.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.