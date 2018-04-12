Audi A6 Дата публикации: 7.08.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2002 Пробег: 200 тыс. км Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 30 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Зеленый Информация о владельце Город: Апшеронск, Краснодарский край Имя: ардаш Телефон:

Описание

машина в хорошем состоянии сел и поехал, все доп вопросы задавайте по телефону, возможен обмен на фольцваген туарег.