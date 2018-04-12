Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2002

Пробег: 200 тыс. км

Цена: 250 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 30 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Апшеронск, Краснодарский край

Имя: ардаш

Телефон:

Описание

машина в хорошем состоянии сел и поехал, все доп вопросы задавайте по телефону, возможен обмен на фольцваген туарег.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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