Audi A6 Дата публикации: 18.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2014 Пробег: 70 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олеся Телефон:

Комплектация Кондиционер: климат 2 зоны Мультимедиа: CD-проигрыватель Отделка салона: кожа Регулировка положения руля: две плоскости Регулировка сиденья водителя: электропривод Регулировка сиденья пассажира: электропривод Электростеклоподъёмники: передние и задние А также Антиблокировочная система (ABS) Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC) Бортовой компьютер Датчик дождя Датчик света Круиз-контроль Ксенон Легкосплавные диски Обогрев зеркал Обогрев сидений Омыватель фар Охранная система Парктроник Система курсовой устойчивости (ESC) Тонировка стёкол Электропривод зеркал

Описание

Дополнительно: Автомобиль куплен у официального дилера, все документы и чеки в наличии. Своевременное обслуживание, пройдены все ТО. Эксплуатировалась только в летний период. Авто и в идеальном состоянии, один хозяин, бережная эксплуатация, в машине никогда не курили, НЕ БИТА, НЕ КРАШЕНА 100%)) Установлена новая резина, Камера заднего вида, весь необходимые опции.... Автомобиль зарегистрирован на ООО, соответственно возможна Продажа по безналу с НДС, а также возможен обмен с доплатой на спецтехнику! Номера в подарок)

