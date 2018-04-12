Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2014
Пробег: 70 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олеся
Комплектация
Кондиционер: климат 2 зоны
Мультимедиа: CD-проигрыватель
Отделка салона: кожа
Регулировка положения руля: две плоскости
Регулировка сиденья водителя: электропривод
Регулировка сиденья пассажира: электропривод
Электростеклоподъёмники: передние и задние
А также
Антиблокировочная система (ABS)
Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)
Бортовой компьютер
Датчик дождя
Датчик света
Круиз-контроль
Ксенон
Легкосплавные диски
Обогрев зеркал
Обогрев сидений
Омыватель фар
Охранная система
Парктроник
Система курсовой устойчивости (ESC)
Тонировка стёкол
Электропривод зеркал
Описание
Дополнительно: Автомобиль куплен у официального дилера, все документы и чеки в наличии. Своевременное обслуживание, пройдены все ТО. Эксплуатировалась только в летний период. Авто и в идеальном состоянии, один хозяин, бережная эксплуатация, в машине никогда не курили, НЕ БИТА, НЕ КРАШЕНА 100%)) Установлена новая резина, Камера заднего вида, весь необходимые опции.... Автомобиль зарегистрирован на ООО, соответственно возможна Продажа по безналу с НДС, а также возможен обмен с доплатой на спецтехнику! Номера в подарок)
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