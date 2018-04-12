Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2014

Пробег: 70 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олеся

Телефон:

Комплектация

Кондиционер: климат 2 зоны

Мультимедиа: CD-проигрыватель

Отделка салона: кожа

Регулировка положения руля: две плоскости

Регулировка сиденья водителя: электропривод

Регулировка сиденья пассажира: электропривод

Электростеклоподъёмники: передние и задние

А также

Антиблокировочная система (ABS)

Антипробуксовочная система (ASR, TCS, DTC)

Бортовой компьютер

Датчик дождя

Датчик света

Круиз-контроль

Ксенон

Легкосплавные диски

Обогрев зеркал

Обогрев сидений

Омыватель фар

Охранная система

Парктроник

Система курсовой устойчивости (ESC)

Тонировка стёкол

Электропривод зеркал

Описание

Дополнительно: Автомобиль куплен у официального дилера, все документы и чеки в наличии. Своевременное обслуживание, пройдены все ТО. Эксплуатировалась только в летний период. Авто и в идеальном состоянии, один хозяин, бережная эксплуатация, в машине никогда не курили, НЕ БИТА, НЕ КРАШЕНА 100%)) Установлена новая резина, Камера заднего вида, весь необходимые опции.... Автомобиль зарегистрирован на ООО, соответственно возможна Продажа по безналу с НДС, а также возможен обмен с доплатой на спецтехнику! Номера в подарок)

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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