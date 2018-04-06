Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 140 тыс. км

Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Сергей

Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии.Практически находился в одних руках. Пригонялась под заказ. Реальный пробег.Полностью обслужен. Замена масла и всех фильтров на 138000 км. Очень экономичный, маленький налог. Резина зима-лето на литых дисках, штатный фаркоп. Подробности по телефону. Возможен торг. Бонусом отдам "Вася Диагност".

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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