Audi A6 Дата публикации: 12.04.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 140 тыс. км Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Сергей Телефон:

Описание

Автомобиль в отличном состоянии.Практически находился в одних руках. Пригонялась под заказ. Реальный пробег.Полностью обслужен. Замена масла и всех фильтров на 138000 км. Очень экономичный, маленький налог. Резина зима-лето на литых дисках, штатный фаркоп. Подробности по телефону. Возможен торг. Бонусом отдам "Вася Диагност".