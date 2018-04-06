Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 140 тыс. км
Цена: 560 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Сергей
Телефон:
Описание
Автомобиль в отличном состоянии.Практически находился в одних руках. Пригонялась под заказ. Реальный пробег.Полностью обслужен. Замена масла и всех фильтров на 138000 км. Очень экономичный, маленький налог. Резина зима-лето на литых дисках, штатный фаркоп. Подробности по телефону. Возможен торг. Бонусом отдам "Вася Диагност".
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