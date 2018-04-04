Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 206 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
Телефон:
Описание
Срочно! Салон в отличном состоянии, по двигателю и трансмиссии нареканий нет. Недочеты по кузову видны на фото. Торг уместен. Было столкновение, в левое крыло, крыло заменено, но не крашено. Обмен не предлагать, нужны деньги.
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