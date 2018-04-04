Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 206 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Срочно! Салон в отличном состоянии, по двигателю и трансмиссии нареканий нет. Недочеты по кузову видны на фото. Торг уместен. Было столкновение, в левое крыло, крыло заменено, но не крашено. Обмен не предлагать, нужны деньги.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

Другие объявления о продаже Audi A6

Audi A6

Подержанная, пробег 253 тыс. км.
Краснодарский край, Тихорецк

315 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 160 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

400 тыс. руб.

Audi A6

Подержанная, пробег 168 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

625 тыс. руб.

Авто, похожие на Audi A6

Honda Civic

Подержанная, пробег 212 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

370 тыс. руб.

Ford Focus

Подержанная, пробег 112 тыс. км.
Краснодарский край, Сочи

440 тыс. руб.

Opel Astra

Подержанная, пробег 94 тыс. км.
Краснодарский край, Краснодар

490 тыс. руб.

Авторынок: поиск объявлений

Регион и город

Марка и модель

Цена, тыс.руб.

расширенный поиск

Реклама на портале