Audi A6 Дата публикации: 6.04.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 206 тыс. км Цена: 450 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Срочно! Салон в отличном состоянии, по двигателю и трансмиссии нареканий нет. Недочеты по кузову видны на фото. Торг уместен. Было столкновение, в левое крыло, крыло заменено, но не крашено. Обмен не предлагать, нужны деньги.