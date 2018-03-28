Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 160 тыс. км
Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Сочи, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Авто после не значительного ДТП, проверена на стапеле, отклонений нету. Всё сделано, ТО пройдено, масла фильтра ДВС и АКПП и ГРМ. Осталось покрасить передок и поменять лобовое, решетки молдинги мелочевка подушка руля в багажнике. Салон как новый в авто не курили. На полном ходу, срочно, за деньги, брал под себя.
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