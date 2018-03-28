Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 160 тыс. км

Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Сочи, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Авто после не значительного ДТП, проверена на стапеле, отклонений нету. Всё сделано, ТО пройдено, масла фильтра ДВС и АКПП и ГРМ. Осталось покрасить передок и поменять лобовое, решетки молдинги мелочевка подушка руля в багажнике. Салон как новый в авто не курили. На полном ходу, срочно, за деньги, брал под себя.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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