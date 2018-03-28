Audi A6 Дата публикации: 5.04.18 Просмотров объявления: 7

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 160 тыс. км Цена: 400 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Авто после не значительного ДТП, проверена на стапеле, отклонений нету. Всё сделано, ТО пройдено, масла фильтра ДВС и АКПП и ГРМ. Осталось покрасить передок и поменять лобовое, решетки молдинги мелочевка подушка руля в багажнике. Салон как новый в авто не курили. На полном ходу, срочно, за деньги, брал под себя.