Audi A6 Дата публикации: 4.04.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 168 тыс. км Цена: 625 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Бежевый Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Идеальное состояние, вся в родной краске, полностью обслуженный и не требующий никаких вложений автомобиль. Заменены цепи, ремень, ролики ,помпа, форсунки, колодки, все фильтра, масло лью Мотюль (расхода масла нет). Резина Bridgestone, прошла один сезон. Все ключи, сервисные книги. 249 сил под налог не попадает.