Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2007
Пробег: 170 тыс. км
Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Олег
Телефон:
Описание
Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Мотор масло не жрет , коробка в идеале , ходовка вся новая . Срочно. Срочно. Срочно! Торг у капота. Причина продажи, провожу газ, нужен нал. Авто лично мое владею больше года.
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