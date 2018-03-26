Audi A6 Дата публикации: 30.03.18 Просмотров объявления: 4

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2007 Пробег: 170 тыс. км Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Олег Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Мотор масло не жрет , коробка в идеале , ходовка вся новая . Срочно. Срочно. Срочно! Торг у капота. Причина продажи, провожу газ, нужен нал. Авто лично мое владею больше года.