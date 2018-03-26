Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2007

Пробег: 170 тыс. км

Цена: 450 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Олег

Телефон:

Описание

Машина в хорошем состоянии, вложений не требует. Мотор масло не жрет , коробка в идеале , ходовка вся новая . Срочно. Срочно. Срочно! Торг у капота. Причина продажи, провожу газ, нужен нал. Авто лично мое владею больше года.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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