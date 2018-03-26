Audi A6 Дата публикации: 28.03.18 Просмотров объявления: 3

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2001 Пробег: 314 тыс. км Цена: 320 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: механика Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Сочи, Краснодарский край Имя: Ваган Телефон:

Описание

Продам,в хорошем состоянии,двигатель и коробка на 5. Кузов на 5- (без ржавчины). Салон на 4. За наличку торг. На обмен цена обговаривается отдельно. Пишите на Вотсап. Вопросы, предложения все туда. Авто битое, но не сильно, пострадала дверь задняя правая, буквально чуть-чуть. Ну и заднее крыло под рихтовку. Обмен с моей доплатой можно на такую же но с полным приводом! Рассмотрю все варианты!