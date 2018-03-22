Audi A6 Дата публикации: 26.03.18 Просмотров объявления: 5

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2015 Пробег: 49 тыс. км Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит Коробка: робот Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 1800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Татьяна Телефон:

Описание

Ауди в хорошем техническом состоянии. Оригинальный пробег. Все ТО по регламенту. Дилерская. Сервисная книжка в наличии. Юридически чистая. Куплена в феврале 2016 г. ПТС оригинал выдан 20 декабря 2015 г. Вопросы при осмотре. Обмен не предлагать.