Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2015

Пробег: 49 тыс. км

Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: робот

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 1800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Татьяна

Телефон:

Описание

Ауди в хорошем техническом состоянии. Оригинальный пробег. Все ТО по регламенту. Дилерская. Сервисная книжка в наличии. Юридически чистая. Куплена в феврале 2016 г. ПТС оригинал выдан 20 декабря 2015 г. Вопросы при осмотре. Обмен не предлагать.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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