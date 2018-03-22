Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2015
Пробег: 49 тыс. км
Цена: 1300 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: робот
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 1800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серый
Информация о владельце
Город: Краснодар, Краснодарский край
Имя: Татьяна
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Описание
Ауди в хорошем техническом состоянии. Оригинальный пробег. Все ТО по регламенту. Дилерская. Сервисная книжка в наличии. Юридически чистая. Куплена в феврале 2016 г. ПТС оригинал выдан 20 декабря 2015 г. Вопросы при осмотре. Обмен не предлагать.
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