Хорошее тех. состояние.,2-зонный климат-контроль, вопросы по телефону.

Имя: Продавец

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Год выпуска: 1997

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.