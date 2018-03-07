Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1997

Пробег: 250 тыс. км

Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: механика

Тип двигателя: дизель

Объём двигателя: 1900 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Зеленый

Информация о владельце

Город: Гулькевичи, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Хорошее тех. состояние.,2-зонный климат-контроль, вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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