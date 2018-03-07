Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1997
Пробег: 250 тыс. км
Цена: 285 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: механика
Тип двигателя: дизель
Объём двигателя: 1900 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Зеленый
Информация о владельце
Город: Гулькевичи, Краснодарский край
Имя: Продавец
Телефон:
Описание
Хорошее тех. состояние.,2-зонный климат-контроль, вопросы по телефону.
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