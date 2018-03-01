Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 1998

Пробег: 380 тыс. км

Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Серебряный

Информация о владельце

Город: Лабинск, Краснодарский край

Имя: Павел

Телефон:

Описание

Продаю хороший и комфортабельный авто. Автомат, ГУР,АБС, подогрев сидений, стеклоподъемники электро вкруг, электрорегулировки передних сидений и зеркал, регулировка руля в двух плоскостях, 2 подушки безопасности, климат-контроль двухзонный, иммобилайзер, телефон с громкой связью, 4 ключа, ПТС оригинал, диски р16 на зимней резине ласса, отличная заводская музыка с буфером и усилителем. возможен небольшой и обоснованный торг. Все вопросы по телефону.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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