Audi A6 Дата публикации: 16.03.18 Просмотров объявления: 8

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 1998 Пробег: 380 тыс. км Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серебряный Информация о владельце Город: Лабинск, Краснодарский край Имя: Павел Телефон:

Описание

Продаю хороший и комфортабельный авто. Автомат, ГУР,АБС, подогрев сидений, стеклоподъемники электро вкруг, электрорегулировки передних сидений и зеркал, регулировка руля в двух плоскостях, 2 подушки безопасности, климат-контроль двухзонный, иммобилайзер, телефон с громкой связью, 4 ключа, ПТС оригинал, диски р16 на зимней резине ласса, отличная заводская музыка с буфером и усилителем. возможен небольшой и обоснованный торг. Все вопросы по телефону.