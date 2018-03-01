Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 1998
Пробег: 380 тыс. км
Цена: 255 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Серебряный
Информация о владельце
Город: Лабинск, Краснодарский край
Имя: Павел
Описание
Продаю хороший и комфортабельный авто. Автомат, ГУР,АБС, подогрев сидений, стеклоподъемники электро вкруг, электрорегулировки передних сидений и зеркал, регулировка руля в двух плоскостях, 2 подушки безопасности, климат-контроль двухзонный, иммобилайзер, телефон с громкой связью, 4 ключа, ПТС оригинал, диски р16 на зимней резине ласса, отличная заводская музыка с буфером и усилителем. возможен небольшой и обоснованный торг. Все вопросы по телефону.
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