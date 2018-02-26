Audi A6 Дата публикации: 15.03.18 Просмотров объявления: 6

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2011 Пробег: 92 тыс. км Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Белый Информация о владельце Город: Краснодар, Краснодарский край Имя: Продавец Телефон:

Описание

Audi A6 в новом кузове С7, 2 л турбо, 180 л. с, коробка самая надежная на этом кузове - вариатор (НЕ DSG), черная кожа, электро сидения с памятью, раздельный климат, подогрев сидений и зеркал, блютус, громкая связь, парктроники по кругу, и т. д.

Машина в отличном состоянии, вложений не требует, мотор и коробка в идеальном состоянии, работает абсолютно всё. Ходовая без стуков и проблем, недавно делал диагностику. Ошибок нет. По кузову без косяков, вмятин и царапин нет, передняя часть в бронепленке. ДТП по базе нету, оформлена на меня, я собственник. Арестов и штрафов нет, можем вместе поехать в ГАИ.