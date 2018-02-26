Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2011

Пробег: 92 тыс. км

Цена: 1050 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2000 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Белый

Информация о владельце

Город: Краснодар, Краснодарский край

Имя: Продавец

Телефон:

Описание

Audi A6 в новом кузове С7, 2 л турбо, 180 л. с, коробка самая надежная на этом кузове - вариатор (НЕ DSG), черная кожа, электро сидения с памятью, раздельный климат, подогрев сидений и зеркал, блютус, громкая связь, парктроники по кругу, и т. д.
Машина в отличном состоянии, вложений не требует, мотор и коробка в идеальном состоянии, работает абсолютно всё. Ходовая без стуков и проблем, недавно делал диагностику. Ошибок нет. По кузову без косяков, вмятин и царапин нет, передняя часть в бронепленке. ДТП по базе нету, оформлена на меня, я собственник. Арестов и штрафов нет, можем вместе поехать в ГАИ.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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