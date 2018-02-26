Audi A6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2012
Пробег: 68 тыс. км
Цена: 1260 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль в отличном состоянии, все то. Вовремя, гаражное хранение. Колеса зима-лето. Салон чистый, не прокуренный, подготовлен к зиме.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.