Audi A6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2012

Пробег: 68 тыс. км

Цена: 1260 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль в отличном состоянии, все то. Вовремя, гаражное хранение. Колеса зима-лето. Салон чистый, не прокуренный, подготовлен к зиме.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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