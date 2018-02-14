Audi A6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2016
Пробег: 27,8 тыс. км
Цена: 2150 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2000 см³
Руль: правый
Вид кузова: Седан
Цвет: Белый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Автомобиль гаражного хранения. В идеальном состоянии. 1 владелец. Без ДТП. На гарантии до 2020 года. Резина зима+лето. Диски 18 дюймов audi sport "7 двойных спиц".
Комплектация:
- Полный привод Quattro
- Спортивный кожаный руль с управлением КПП и обогревом
- Датчики дождя и света с автоматическим управлением дальним светом
- Камера заднего вида+парктроники
- Спортивные сиденья кожа+алькантара с памятью и подогревом
- Доступ без ключа
- Бесконтактное открытие багажника (virtual pedal)
- Доводчики всех дверей
- 4-х зонный климат-контроль
- Система контроля давления в шинах
- Система старт-стоп
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.