Audi A6 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 46 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2016 Пробег: 27,8 тыс. км Цена: 2150 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2000 см³ Руль: правый Вид кузова: Седан Цвет: Белый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Автомобиль гаражного хранения. В идеальном состоянии. 1 владелец. Без ДТП. На гарантии до 2020 года. Резина зима+лето. Диски 18 дюймов audi sport "7 двойных спиц".

Комплектация:

- Полный привод Quattro

- Спортивный кожаный руль с управлением КПП и обогревом

- Датчики дождя и света с автоматическим управлением дальним светом

- Камера заднего вида+парктроники

- Спортивные сиденья кожа+алькантара с памятью и подогревом

- Доступ без ключа

- Бесконтактное открытие багажника (virtual pedal)

- Доводчики всех дверей

- 4-х зонный климат-контроль

- Система контроля давления в шинах

- Система старт-стоп