Audi A6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2006

Пробег: 192 тыс. км

Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 3200 см³

Руль: левый

Вид кузова: Универсал

Цвет: Серый

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Аллроуд в отличном состоянии, в родной краске. Дилерский, полный комплект ключей, плюс два ключа мультилок на АКПП. Куплен в конце 2006 года, эксплуатация с 2007 года. Вся история обслуживания подтверждена документально. Пневма работает во всех режимах. Работает абсолютно все, ни каких вложений не требует. Богатая комплектация, салон кожа-алькантара, подрулевые лепестки коробки передач. Раздельный климат контроль, подогрев сидений и зеркал, боковые шторки, датчик дождя и света, bluetooth-телефон, контурное освещение салона. Много функциональная электро настройка сидений, память вод. сиденья. Электропривод крышки багажника. Ксенон два этажа. Камера заднего вида, парктроники перед-зад, русифицированное меню, достойная музыка BOSE Surround Sound. Торг.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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