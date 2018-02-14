Audi A6 Дата публикации: 14.02.18 Просмотров объявления: 62 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2006 Пробег: 192 тыс. км Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 3200 см³ Руль: левый Вид кузова: Универсал Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продам Аллроуд в отличном состоянии, в родной краске. Дилерский, полный комплект ключей, плюс два ключа мультилок на АКПП. Куплен в конце 2006 года, эксплуатация с 2007 года. Вся история обслуживания подтверждена документально. Пневма работает во всех режимах. Работает абсолютно все, ни каких вложений не требует. Богатая комплектация, салон кожа-алькантара, подрулевые лепестки коробки передач. Раздельный климат контроль, подогрев сидений и зеркал, боковые шторки, датчик дождя и света, bluetooth-телефон, контурное освещение салона. Много функциональная электро настройка сидений, память вод. сиденья. Электропривод крышки багажника. Ксенон два этажа. Камера заднего вида, парктроники перед-зад, русифицированное меню, достойная музыка BOSE Surround Sound. Торг.