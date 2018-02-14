Audi A6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2006
Пробег: 192 тыс. км
Цена: 680 тыс. руб., возможен торг. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 3200 см³
Руль: левый
Вид кузова: Универсал
Цвет: Серый
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продам Аллроуд в отличном состоянии, в родной краске. Дилерский, полный комплект ключей, плюс два ключа мультилок на АКПП. Куплен в конце 2006 года, эксплуатация с 2007 года. Вся история обслуживания подтверждена документально. Пневма работает во всех режимах. Работает абсолютно все, ни каких вложений не требует. Богатая комплектация, салон кожа-алькантара, подрулевые лепестки коробки передач. Раздельный климат контроль, подогрев сидений и зеркал, боковые шторки, датчик дождя и света, bluetooth-телефон, контурное освещение салона. Много функциональная электро настройка сидений, память вод. сиденья. Электропривод крышки багажника. Ксенон два этажа. Камера заднего вида, парктроники перед-зад, русифицированное меню, достойная музыка BOSE Surround Sound. Торг.
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