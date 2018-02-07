Audi A6

Объявление не актуально

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2005

Пробег: 145 тыс. км

Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: автомат

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2400 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Синий

К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Ауди в очень достойном состоянии, двигатель работает чисто не дымит масло не расходует ходовая после ревизии вся плотная без стуков и бряков климат работает отлично резина практически новая, красивый номер в подарок. Рассмотрю обмен.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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