Audi A6
Объявление не актуально
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2005
Пробег: 145 тыс. км
Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: автомат
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2400 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Синий
К сожалению, это объявление более не действительно.
Описание
Продаю Ауди в очень достойном состоянии, двигатель работает чисто не дымит масло не расходует ходовая после ревизии вся плотная без стуков и бряков климат работает отлично резина практически новая, красивый номер в подарок. Рассмотрю обмен.
Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.