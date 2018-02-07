Audi A6 Дата публикации: 7.02.18 Просмотров объявления: 71 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 145 тыс. км Цена: 500 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Синий К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Продаю Ауди в очень достойном состоянии, двигатель работает чисто не дымит масло не расходует ходовая после ревизии вся плотная без стуков и бряков климат работает отлично резина практически новая, красивый номер в подарок. Рассмотрю обмен.