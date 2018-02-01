Audi A6 Дата публикации: 1.02.18 Просмотров объявления: 104 Объявление не актуально

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2005 Пробег: 238 тыс. км Цена: 470 тыс. руб. купить в кредит Коробка: автомат Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2400 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Серый К сожалению, это объявление более не действительно.

Описание

Машина в идеальном состоянии! Без ДТП. Не одна деталь не бита не крашеная 100% полностью в родной краске. Цвет очень красивый и не маркий. Внешний вид на 5. Двигатель на 5. Коробка на 5. Ходовая на 5. Комплектация максимальная кроме люка. Салон чистый аккуратный. Вся кожа родная. Вся электрика работает без исключений! Делал полную диагностику (ошибок нет). Самый надёжный мотор V 6 без турбо. Налог 7000 в Краснодаре. А едет машина супер. Динамика превосходная. Комфорт на высоте. С 2012 года в России. Вывоз Германия.

По машине готов на любые проверки! В таком состоянии машин практически не осталось. Кто купит не пожалеет! Обмен возможен на авто дешевле. Цена на обмен обсуждается. На смс не отвечаю. Только звонки. Осмотр г. Краснодар ул. Московская.