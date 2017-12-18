Audi A6 Дата публикации: 25.12.17 Просмотров объявления: 26

Характеристики Состояние: подержанная Год выпуска: 2008 Пробег: 173,6 тыс. км Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит Коробка: вариатор Тип двигателя: бензин Объём двигателя: 2800 см³ Руль: левый Вид кузова: Седан Цвет: Черный Информация о владельце Город: Ейск, Краснодарский край Имя: Александр Телефон:

Описание

Автомобиль не бит, не крашен (за исключением косметического ухода), без признаков коррозии, эксплуатируется в Краснодарском крае. Покупал в салоне. Владельцев по ПТС три, но я единственный хозяин. Два оригинальных ключа. Богатая комплектация, очень хорошая мультимедийная система с навигацией. Всё исправно работает. Полностью обслужен в зиму. Не требует никаких вложений. Трансмиссия, ходовая – без нареканий, двигатель ремонтировался, сухой, масло не берёт. Два комплекта резины на оригинальных дисках в отличном состоянии.