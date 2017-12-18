Audi A6

  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру
  • © Фото ЮГА.ру

Характеристики

Состояние: подержанная

Год выпуска: 2008

Пробег: 173,6 тыс. км

Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит

Коробка: вариатор

Тип двигателя: бензин

Объём двигателя: 2800 см³

Руль: левый

Вид кузова: Седан

Цвет: Черный

Информация о владельце

Город: Ейск, Краснодарский край

Имя: Александр

Телефон:

Описание

Автомобиль не бит, не крашен (за исключением косметического ухода), без признаков коррозии, эксплуатируется в Краснодарском крае. Покупал в салоне. Владельцев по ПТС три, но я единственный хозяин. Два оригинальных ключа. Богатая комплектация, очень хорошая мультимедийная система с навигацией. Всё исправно работает. Полностью обслужен в зиму. Не требует никаких вложений. Трансмиссия, ходовая – без нареканий, двигатель ремонтировался, сухой, масло не берёт. Два комплекта резины на оригинальных дисках в отличном состоянии.

Объявление опубликовано пользователем и может не соответствовать действительности.

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