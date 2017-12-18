Audi A6
Характеристики
Состояние: подержанная
Год выпуска: 2008
Пробег: 173,6 тыс. км
Цена: 670 тыс. руб. купить в кредит
Коробка: вариатор
Тип двигателя: бензин
Объём двигателя: 2800 см³
Руль: левый
Вид кузова: Седан
Цвет: Черный
Информация о владельце
Город: Ейск, Краснодарский край
Имя: Александр
Описание
Автомобиль не бит, не крашен (за исключением косметического ухода), без признаков коррозии, эксплуатируется в Краснодарском крае. Покупал в салоне. Владельцев по ПТС три, но я единственный хозяин. Два оригинальных ключа. Богатая комплектация, очень хорошая мультимедийная система с навигацией. Всё исправно работает. Полностью обслужен в зиму. Не требует никаких вложений. Трансмиссия, ходовая – без нареканий, двигатель ремонтировался, сухой, масло не берёт. Два комплекта резины на оригинальных дисках в отличном состоянии.
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